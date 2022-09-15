Sakarya'da motosiklet kazası: 2 arkadaş öldü

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:21

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün Kuyumculu Mahallesi mevkisinde Kadir Keskin ve arkadaşı Umut Akaltaoğlu, motosikletle gezmeye çıktı. Kadir Keskin'in kontrolünü kaybettiği 54 AGK 863 plakalı motosiklet devrildi.

Sürüklenen motosikletteki 2 arkadaş, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Keskin ve Umut Akbaltaoğlu kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.