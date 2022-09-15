Sakarya'da motosiklet kazası: 2 arkadaş öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki Kadir Keskin (17) ile arkasında oturan arkadaşı Umut Akbaltaoğlu (18) hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün Kuyumculu Mahallesi mevkisinde Kadir Keskin ve arkadaşı Umut Akaltaoğlu, motosikletle gezmeye çıktı. Kadir Keskin'in kontrolünü kaybettiği 54 AGK 863 plakalı motosiklet devrildi.
Sürüklenen motosikletteki 2 arkadaş, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Keskin ve Umut Akbaltaoğlu kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Zonguldak'ta geline kötü şaka: 'Damattan hamileyim'
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı