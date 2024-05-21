Sapanca'da ruhsatsız teleferik hattına mühür

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçen yıl hizmete giren 36 kabinli teleferik hattı, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:42
Sapanca'da ruhsatsız teleferik hattına mühür
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2018'de yapımına başlanan, 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik hattı, geçen yıl haziran ayında hizmete girdi. Özel bir firma tarafından işletilen, 1,5 kilometre boyunca uzanan teleferik hattı, dün akşam saatlerinde Sapanca Belediyesi tarafından mühürlenip, kullanıma kapatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sapanca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hasanpaşa Mahallemizde bulunan teleferik işletmesiyle ilgili yaptığımız incelemeler sonucunda, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığını tespit ettik. Yapılan sözleşme gereği taahhüt edilen alan ve hizmetlerin tamamlanmaması (otopark ve yeşil alanlar) nedeniyle ruhsatın alınamadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, işletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verilmiş ve teleferik işletmesi mühürlenmiştir" denildi.


sakarya haberleri Teleferik haberleri

İlgili Haberler

Antalya'daki 'teleferik kazası' soruşturmasına 19 kişi daha eklendi

Antalya'daki 'teleferik kazası' soruşturmasına 19 kişi daha eklendi
Teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belli oldu: CHP'li Mesut Kocagöz hakim karşısına çıkacak

Teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belli oldu: CHP'li Mesut Kocagöz hakim karşısına çıkacak
Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu

Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YRP’li Elazığ Palu belediyesinden ‘kamelya’ hamlesi: Örf ve adetlere uygun değilmiş!

YRP’li Elazığ Palu belediyesinden ‘kamelya’ hamlesi: Örf ve adetlere uygun değilmiş!
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”
Yok artık daha neler göreceğiz

Yok artık daha neler göreceğiz
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti
Reisi'nin ölümü İran'da neleri değiştirir? Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi

Reisi'nin ölümü İran'da neleri değiştirir? Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi
Sapanca’da ruhsatsız teleferik hattına mühür

Sapanca’da ruhsatsız teleferik hattına mühür
Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu

Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı