Sakarya'da okul müdürü ve yardımcısı darbedilmişti: 2 tutuklama!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin öğrenci velisi ve kardeşi tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velisinin müdür ve yardımcısını darbetmesiyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
"ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTIR"
Açıklamada, müdür ve yardımcısının veli ile kardeşi tarafından darbedilmesi olayının Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etmesi üzerine ivedi olarak soruşturmaya başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Gözaltına alınan şüpheliler F.K. ile S.K. ifade işlemlerinin akabinde 'Kamu görevlisine karşı silahla kasten basit yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş ve atılı suçtan tutuklanmıştır. Şüpheliler hakkındaki soruşturma bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
- Premier Lig'den Arda'ya çılgın teklif!
- Kurum kazanacak diyen astrolog neden yanıldığını anlattı
- Kayıp ekonomist Berzeg olayında yeni gelişme!
- Sürekli negatif olan burçlar hangileridir?
- O il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Hamza Dağ'ın 'içkili mekan turları' bitmedi
- Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması
- İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı
- Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi