Sakarya'da okul müdürü ve yardımcısı darbedilmişti: 2 tutuklama!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:50

Güncelleme: 29.04.2024 - 17:50

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velisinin müdür ve yardımcısını darbetmesiyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

"ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTIR"

Açıklamada, müdür ve yardımcısının veli ile kardeşi tarafından darbedilmesi olayının Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etmesi üzerine ivedi olarak soruşturmaya başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan şüpheliler F.K. ile S.K. ifade işlemlerinin akabinde 'Kamu görevlisine karşı silahla kasten basit yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş ve atılı suçtan tutuklanmıştır. Şüpheliler hakkındaki soruşturma bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."