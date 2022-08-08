Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:34

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği yurttaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.



