Sakarya'da otomobil ile araç çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:41
Sakarya'da otomobil ile araç çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Özkan Ö. (42) idaresindeki hafif ticari araç ile Musa Kazım A. (87) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

2 sürücü ile araçlardaki Hanife Ç. (58) Şaziye A. (87) Kübra Ö. (38) Hena Aksa Ö. (8) Hiba Aksa Ö. (13) Muhammed Kudüs Ö. (5) ve Sevdanur C. (32) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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