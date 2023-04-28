Sakarya'da otomobil ile araç çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Özkan Ö. (42) idaresindeki hafif ticari araç ile Musa Kazım A. (87) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
2 sürücü ile araçlardaki Hanife Ç. (58) Şaziye A. (87) Kübra Ö. (38) Hena Aksa Ö. (8) Hiba Aksa Ö. (13) Muhammed Kudüs Ö. (5) ve Sevdanur C. (32) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki