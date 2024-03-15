Sakarya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:23
Sakarya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, D-140 Adapazarı - Mudurnu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. kontrolündeki 54 AJC 606 plakalı otomobil, Dokurcun Tavşansuyu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada; sürücü C.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T., B.T., Ö.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kendi imkanları ile otomobil içerisinden çıkan ve olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Adapazarı haberleri sakarya haberleri

İlgili Haberler

Sakarya'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan adeta cephanelik çıktı

Sakarya'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan adeta cephanelik çıktı
Sakarya'da 14 IŞİD şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da 14 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'

Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'
İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!

İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!
Son dakika... Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var

Son dakika... Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!
Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’

Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!