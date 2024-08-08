Sakarya'da pat patın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçukur Mahallesi'nde H.T.O. (15) idaresindeki pat pat devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, pat patı kullanan H.T.O. ile araçtaki A.U. (37), M.A.E. (16), H.E.O. (22), H.E. (41), M.M.T. (18), E.T. (47), R.E. (45), Ö.F.E. (17) ve M.K. (51) yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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