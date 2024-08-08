Esra Yıldız Kahraman kimdir? Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı. Peki, Esra Yıldız Kahraman kimdir? Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında, nereli?
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti. Peki, Esra Yıldız Kahraman kimdir? Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında, nereli?
ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?
Esra Yıldız Kahraman 4 Temmuz 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu. Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi.
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