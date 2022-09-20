Sakarya’da suya zam

20 Eylül 2022 Salı, 12:01

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, geçen yılın aralık ayından bu yana elektrik tarifelerine gelen zam nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yapılacak zam konuşuldu.

ARTAN MALİYETLERDEN DOLAYI ZORUNLU GÜNCELLEME

Yüzde 50 oranında gerçekleşecek zammın sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, artan maliyetlerden dolayı yapılan zorunlu güncellemenin vatandaşlara en uygun haliyle yansıtılacağını ifade etti. Bir maddelik gündem maddesi ise meclis tarafından oybirliği ile kabul edildi.