İzmir’de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 19 gözaltı

İzmir’de terör örgütü FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:17
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda; haklarında güncel yapılanmada faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve tepe yönetim ile irtibatı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, bugün gerçekleştirilen operasyonla 19 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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