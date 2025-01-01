Sakarya'da yılbaşı gecesi bıçaklı dehşet! Bir kişi öldü: Çok sayıda gözaltı...
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Bakır Şahan Saçaklı (21) yaşamını yitirdi, Nesrullah T. yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Serdivan’daki bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta, gece yarısına doğru iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bakır Şahan Saçaklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
10 GÖZALTI
Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.
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