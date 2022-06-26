Sakatlar derneğinde poker masası kurdular: Yasağı böyle deldiler
Koronavirüs yasaklarını delmek için “Genç İş Adamları ve Sakatlar Derneği” adı ile dernek kurdular. Lokal izni olmayan derneği polis 2 kez bastı. Her iki baskında da dernekte poker masasında kumar oynandığı belirlendi. Mührü kırıp yeniden kumar oynayan ekibin derneği için fesih davası açıldı.
Adana’da kimi zaman “Güven Parti” kimi zaman “İnc-İş Sendikası” tabelası altında tombala oynatan ekibin kullandığı benzer bir yöntemin bu kez İstanbul’da hayata geçirildiği anlaşıldı.
Koronavirüs nedeni ile Türkiye de Nisan 2020 itibari ile sert tedbirler aldı. Salgını önlemek için aylar süren sokağa çıkma yasakları uygulandı. Tam da bu süreçte uyanık bir ekibin aklına dernek kurma fikri geldi. Ekip “Genç İş Adamları ve Sakatlar Derneği” adı ile dernek kurdu.
İL İŞ ADRES DEĞİŞTİRMEK OLDU
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü başvuru evraklarını inceledi, onayı verdi. Dernek 15 Ekim 2020’de resmen kuruldu. Derneğin kuruluş sürecindeki adresi Soğanlı Mahallesi Bahçelievler olarak kayda geçti. Ancak, amaç farklı olduğu için ilk olarak yeni bir adrese geçildi.
POLİSLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Seçilen yeni yer Beşyol Mahallesi Küçükçekmece oldu. Bu adreste baskın yiyen ekip derneği bu kez Barış Mahallesi Beylikdüzü’ne taşıdı. Polis ekipleri anılan dernekte 6 ve 24 Kasım 2020’de iki kez baskın yaptı. Yapılan incelemede derneğin lokal izni olmadığı belirlendi. Polis ekipleri gördükleri tabloya ise şaşırdı.
Dernek binasında poker masasının olduğu, çok sayıda kişin kumar oynadığı anlaşıldı. Ekipler tutanakla birlikte derneği mühürledi. Ancak, mühür de uyanıklara engel olmadı. Mühür kırıldı içeri girildi ve yeniden kumar masaları kuruldu.
'DERNEK İŞİNİ SUİİSTİMAL ETTİLER'
Ancak, durumdan haberdar olan İl Dernekler Müdürlüğü, derneğin feshi için dava açtı. Dava dilekçesinde “Derneğin amacına, kanuna ve ahlaka aykırı davranıldı. Dernek kurma hakkı suiistimal edildi” denildi.
BİNASI DA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ
Ancak bu kez de dernek yöneticiler verdikleri adreste bulunamadı. Derneğin kayıtlı adresinin olduğu binanın kentsel dönüşüme girdiği anlaşıldı. Derneğin feshi davasının görüldüğü Küçükçekmece 7. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma için 20 Ekim’e gün verdi.
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