Şakir Paşa Ailesi'nin çekildiği konakta ikinci yangın: Set amiri hayatını kaybetti!
Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı konakta bir kez daha yangın çıktı. Yangında set amiri hayatını kaybetti.
'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin çekildiği konakta yangın çıktı. Set amiri hayatını kaybetti.
'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin 26 Aralık 2024'te Kartal'daki setinde çıkan yangın, büyük tahribata neden olmuştu.
Aynı dizinin setinde yine yangın paniği yaşandı.
Yangın bu kez, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi üzerindeki konakta bu sabah saat 08.30'da çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Set çalışanları, çıkan yangına ilk müdahalede bulundu. Daha önce üç defa kalp ameliyatı olan set amiri Serkan Sükyan, dumandan etkilenince kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.
Sükyan, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Serkan Sükyan'ın hayatını duman zehirlenmesi nedeniyle mi yoksa kalp krizi sonucu kaybettiği otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.
Aralık ayında çıkan yangın.
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