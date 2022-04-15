'Şakkadanak dolar satarım' diyen Batırel: İnsanların geliri arttı, artık zamlardan rahatsız olmuyor

15 Nisan 2022 Cuma, 09:20

Yıllar önce ekonomist Prof. Özgür Demirtaş ile çıktığı televizyon programında 'Merkez Bankası’nın yerinde olsam şak diye doları satarım' sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel dikkat çeken açıklamalar yaptı.

BBN Türk TV’de Tarkan Kaleli’nin konuğu olan Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını değerlendirdi. Faizin haziran ayında düşürülebileceğini söyleyen Batırel, Türkiye’nin önünde büyük fırsatların olduğunu ifade etti.

"İNSANLAR ZAMLARDAN RAHATSIZ OLMUYOR"

Enflasyondaki yükseliş devam ederken fiyat artışlarının insanlar üzerindeki etkisini değerlendiren Ekonomist Necmettin Batırel ''İnsanlar herkes fiyatların artışını bekler hale geldi. Daha doğrusu insanlar anormal karşılamıyor. Eskiden fiyatlar arttığı zaman ‘olur mu bu fiyat’ falan denilirdi. Şimdi bakıyorum ben alışveriş merkezlerine gidiyorum. Fiyatlar yüksek ama alıyorlar ya'' dedi.

Tarkan Kaleli’nin 'Vatandaş, ertesi gün fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimaline karşı kendini mi koruyor' sorusu üzerine Batırel, ''Yani hayır, kendini koruyor değil de yani öyle kötü bir alışkanlığa kavuştuk ki şu anda fiyatların artışı artık bizi rahatsız etmiyor'' ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN GELİRİ ARTTI"

Asgari ücrete yapılan %50 zammın gelir seviyesini artırdığını söyleyen Batırel, ''İnsanların geliri arttı yani eskisi gibi değil. Biliyorsunuz asgari ücrete %50 zam yapıldı. Otomatik olarak fiyatlar %50 arttı yani. İnsanların alım gücü en olumsuz etkileyen gelişmelerden bir tanesi bu'' dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

5 yıl önce CNN Türk'te katıldıkları programda karşı karşıya gelen Batırel ile Demirtaş arasında geçen diyalog her döviz kuru artışında yeniden gündeme geliyordu.

Batırel söz konusu programda “Ben olsam dolar rezervinden 10 milyar doları şakkadanak satarım! Şaşırır millet! Arkadan şak bir 10 milyar dolar daha satarım! 20... yetmedi! Bir 10 daha! 30... Biter zati çil yavrusu gibi dağılır millet” ifadelerini kullanmıştı.

Programın diğer konuğu Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bu yöntemle doların düşmeyeceğini belirtmişti.