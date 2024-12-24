Sakladıkları yer pes dedirtti: 21 kilo 'kaçak gümüş' takı ele geçirildi!

Edirne’de bulunan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo sınır kapısına giriş yapan TIR kabininin yatak altına gizlenen 21 kilo 27 gram gümüş takı ele geçirildi.

Sakladıkları yer pes dedirtti: 21 kilo 'kaçak gümüş' takı ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:51

Sırbistan plakalı Sırbistan uyruklu sürücü, Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a taşınan mallara ilişkin düzenli belgeleri gümrük yetkililerine sundu.

Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada sürücü kabininde, yatağın altındaki özel olarak saklanmış bir yerde 78 paket beyaz metal takı bulundu.

Uzmanın yaptığı incelemede, yüzük, madalyon, bilezik, kolye, zincir ve küpelerden oluşan toplam ağırlığı 21 kilo 27 gram gümüş takıya el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığının denetimi altında soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #EDirne

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