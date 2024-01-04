Saklambaç oynarken otomobil çarptı: Sürücü kaçtı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken yola çıkan Yusuf Ö., (11) otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü kaçarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:56
Saklambaç oynarken otomobil çarptı: Sürücü kaçtı!
Abone Ol google-news

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gözde Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken aniden yola çıkan Yusuf Ö.'ye çarptı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinden hızla uzaklaşırken yaralanan çocuğun arkadaşının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumu iyi olan çocuğun polise verdiği ifadesinde, saklambaç oynarken park halindeki araçların arkasına saklanmak için yola çıktığını söylediği öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yusuf Ö.’nün aniden yola çıktığı, kendisine çarpan beyaz renkli otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yusuf Ö.’nün kazanın ardından topallayarak parka geri dönmesi ve çimlerin üzerine oturması da görüntüye yansıdı.


Bursa İnegöl otomobil Çocuk

İlgili Haberler

Feci olay... Takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak hayatını kaybetti!

Feci olay... Takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak hayatını kaybetti!
Kütahya'da feci kaza... İki otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!

Kütahya'da feci kaza... İki otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!
Xiaomi otomobil dünyasına hızlı girdi: Porsche Taycan ve Tesla Model S'e kafa tutuyor!

Xiaomi otomobil dünyasına hızlı girdi: Porsche Taycan ve Tesla Model S'e kafa tutuyor!

En Çok Okunan Haberler