Saklandığı adrese baskın! 21 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep’te çocuğu kasten öldürme suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Saklandığı adrese baskın! 21 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Gaziantep'te yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:33

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalar neticesinde "Çocuğu kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 

TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #gaziantep

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