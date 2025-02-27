Saklandığı adrese baskın! 21 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep’te çocuğu kasten öldürme suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde "Çocuğu kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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