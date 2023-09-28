Saldırgan erkek ailesini katledip intihar etti: 2 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 28.09.2023 - 12:07

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kanalıcı Mahallesi'nde iddiaya göre, Ali Yavuz (38) adlı şahıs ile boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz (35) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında cinnet getirdiği iddia edilen Ali Yavuz, eline aldığı pompalı tüfekle eşini öldürdükten sonra çocukları Berfin (16) Ahmet (18) ve İsa Yavuz (12) ile evde bulunan komşuları Zeynep Toz’u yaraladı. Şahıs, daha sonra evin yakınında bulunan Kanalıcı Camisi avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.

2 ÇOCUK İLE KOMŞUNUN DURUMU AĞIR

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berfin, İsa, Ahmet Yavuz ile Zeynep Toz’u olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Zeynep Toz ile İsa ve Ahmet Yavuz’un durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Medine Yavuz ile saldırgan Ali Yavuz’un cansız bedenleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin adli tıpta yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı öğrenildi.