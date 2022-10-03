Saldırgan sokak ortasında etrafa rastgele ateş açtı
Eyüpsultan’da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elindeki silahla sokakta etrafa rastgele ateş açtı.
İsanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elinde bulunan silahla sokakta koşmaya başladı. Saldırgan daha sonra elindeki silahla etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.
Elinde silahla etrafa rastgele ateş açmaya devam eden saldırgan bir süre sonra koşarak oradan uzaklaşırken, silah seslerinin ardından sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.
Yurttaşalar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Saldırganın ateş açtığı olayda ise yaralanma olmazken, yaşanan o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Video Haberler
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- İşte MHP'nin hedefindeki anket
- Özdağ'dan Erdoğan'a sert sözler