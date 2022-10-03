Saldırgan sokak ortasında etrafa rastgele ateş açtı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:29

İsanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elinde bulunan silahla sokakta koşmaya başladı. Saldırgan daha sonra elindeki silahla etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

Elinde silahla etrafa rastgele ateş açmaya devam eden saldırgan bir süre sonra koşarak oradan uzaklaşırken, silah seslerinin ardından sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

Yurttaşalar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Saldırganın ateş açtığı olayda ise yaralanma olmazken, yaşanan o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.