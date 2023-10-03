Ankara'daki terör saldırısının ardından yaptığı paylaşım üzerine gözaltına alındı

Mersin'de bir kişi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:54
Ankara'daki terör saldırısının ardından yaptığı paylaşım üzerine gözaltına alındı
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, X sosyal medya platformundaki hesabından

"Bakanlık yerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ya da Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, ben de sevinçten kına yakayım" şeklinde paylaşım yapan şüphelinin kimliği belirlendi.

Hesabında terör örgütünü övücü paylaşımlar da tespit edilen Y.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.


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Mersin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü

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