Saldırılara karşı tek ses oldular

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Suriye’deki HTŞ yönetiminin Alevilerin yoğun yaşadığı Lazkiye ve civarında sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek için dün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

Saldırılara karşı tek ses oldular
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Damla Polat
Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Yapılan basın açıklamasında “Çeteler, bölgede yönetimlerinin tesisi bahanesiyle Suriye halklarına yönelik saldırılar ve infazlar yapmaktadır. Şişli Kaymakamlığı Alevi örgütlerinin Suriye Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakarak yaptıkları basın açıklamasını ‘marjinal grupların toplumun huzurunu bozmak istemesi’ olarak hedef göstermiştir.

Bugün burada çıkardığımız her ses Suriye’de ve dünyanın dört bir yanında kurtarılan bir insan canı demektir. Bu sesi hep beraber yükselteceğiz” dendi.


Etiketler: #suriye #Alevi #saldırı

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