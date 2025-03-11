Saldırılara karşı tek ses oldular
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Suriye’deki HTŞ yönetiminin Alevilerin yoğun yaşadığı Lazkiye ve civarında sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek için dün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.
Yapılan basın açıklamasında “Çeteler, bölgede yönetimlerinin tesisi bahanesiyle Suriye halklarına yönelik saldırılar ve infazlar yapmaktadır. Şişli Kaymakamlığı Alevi örgütlerinin Suriye Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakarak yaptıkları basın açıklamasını ‘marjinal grupların toplumun huzurunu bozmak istemesi’ olarak hedef göstermiştir.
Bugün burada çıkardığımız her ses Suriye’de ve dünyanın dört bir yanında kurtarılan bir insan canı demektir. Bu sesi hep beraber yükselteceğiz” dendi.
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