Saldırılara karşı tek ses oldular

Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 04:00

Yapılan basın açıklamasında “Çeteler, bölgede yönetimlerinin tesisi bahanesiyle Suriye halklarına yönelik saldırılar ve infazlar yapmaktadır. Şişli Kaymakamlığı Alevi örgütlerinin Suriye Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakarak yaptıkları basın açıklamasını ‘marjinal grupların toplumun huzurunu bozmak istemesi’ olarak hedef göstermiştir.

Bugün burada çıkardığımız her ses Suriye’de ve dünyanın dört bir yanında kurtarılan bir insan canı demektir. Bu sesi hep beraber yükselteceğiz” dendi.