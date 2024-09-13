Mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı: Salim Güran ve R.A'nın ifadesi tamamlandı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 18:24

Güncelleme: 13.09.2024 - 23:23

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, yeniden ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi.

"SİBER EKİPLERİ MESAJLARI GERİ GETİRDİ"

A Haber'de yer alan habere göre, tutuklanan amca Salim Güran'ın cep telefonu üzerinde çalışma yapan siber ekipler tüm mesajları ve verileri geri getirdi ve bilgiler savcılığa verildi.

"VERİLERİNİ KENDİ KAYDETMİŞ"

Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan gelişmeyi şu ifadelerle açıkladı:

"Salim Güran mesajları silme nedeni, "Kardeşim Arif Güran'ın ahırın 380 adet mermi çıkmıştı. Bunlarla ilgili konuşmalar vardı onun için sildim" diye açıklama yapmıştı. Salim Güran kendi telefonuna bir program indirmiş ve tüm konuşmalarını ve verilerini kendi kaydetmiş. İşte bilişim ve veri inceleme uzmanları el konulan telefonda yaptıkları çalışmalar neticesinde Salim Güran'ın sildiği tüm verileri geri getirdiler. Bu kayıtlar Narin'in neden öldürüldüğünü ve nasıl ortadan kaldırıldığını ortaya koyacaktır.

"KÜRTÇE OLARAK NARİN İLE İLGİLİ KONUŞTULAR"

Yanında çalışan işçiyle saat 15.52'de bir görüşmesi oldu. Bu işçi serbest bırakılmıştı. İşçinin babası Mehmet Selim Atasoy tutuklandı. Görüşmenin içeriği babaya soruldu. Haberinin olmadığını söyledi. Görüşme içeriğinde bazı Kürtçe konuşmalar var ve bunlar Narin ile ilgili. Bu zanlı da yeniden gözaltına alınacak. Bu kayıtlar her şeyi ortaya çıkaracak."

YENİ AVUKAT TUTTU

Öte yandan Halk TV Muhabiri Ferit Demir'in aktardığına göre de amca Salim Güran'ın yeni avukat tuttuğu öğrenildi. Demir, Güran'ın savcılığa çağrılmasında silinnen kayıtların da geri getirilmesinin önemi olduğunun altını çizdi.

Salim Güran'ın avukattlığından çekilen Seda Toğrul, bir 'anne' olarak savunma görevini yapamayacağını belirtmişti. Toğrul'un ardından Diyarbakır Barosu kanun gereği Güran'a yeni avukat atamıştı.

İFADESİ TAMAMLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Amca Salim Güran'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. İfadenin ardından cezaevine gönderildi.

Halk TV muhabiri Ferit Demir son bilgileri şu ifadelerle paylaştı:

"3 kişi amca Salim Güran, yenge Hediye Güran ve R.A'nın sorguları tamamlandı. Savcılar sevk kararı ile ilgili toplandılar. Onun kararını verecekler. Bunun için bir süre gerekiyor. İfadeler alındı. Artık savcılık ne karar verecek onu bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Narin kaybolduktan sonra yapılan mesajlaşmalar ortaya çıkmıştı. Güran ve işçi R.A'nın ifadeleri şu şekilde yer almıştı:

Salim Güran: O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş.

R.A.: Eee

Salim Güran: Biri yerde

R.A: Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş.