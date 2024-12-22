Şam'daki zirve sona erdi: Hakan Fidan ve HTŞ lideri Colani yeni dönemi açıkladı

Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:12

Güncelleme: 22.12.2024 - 18:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye'nin başkenti Şam'da görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Türkiye'nin de terör listesinde bulunan HTŞ'nin lideri Colani'nin görüşmede giydiği kravat da dikkat çekti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kamuoyuna seslendi.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN YANINDA YER ALDI, BUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Colani şöyle konuştu:

"Türkiye ve Suriye'nin ekonomik, politik iş birliğini önemsiyoruz. Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı. Bunu unutmayacağız."

"GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ ÇOK ÖNEMLİ"

Hakan Fidan ise şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanı Fidan’la Suriye’nin geleceğini görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını getirdim. Suriye'nin özgür ve müreffeh olması sizlerin sayesinde olacak.

Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alanındaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımız ve özel şirketlerimizle somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına gereken talimatları vermişlerdir.

Hukukun üstünlüğü ve azınlıkların hakları savunulmalıdır. Suriye'de devletim tüm fonksiyonlarıyla ayağa kalkması lazım. Kurumsal yapılanma konusunda Suriye'ye destek vereceğiz.

Suriye'deki yeni yönetimin fırsata ve zamana ihtiyacı var. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü dönüşü çok önemli.

Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelesindeki kararlılığı gördüm. Suriye'de PKK/YPG'ye yer yok. Baas karanlığından kurtulan Suriye DAEŞ ve PKK'dan temizlenecek. PKK/YPG kendini feshetmelidir.

İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli."

COLANİ: YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan HTŞ lideri Colani, "Uluslararası toplum Suriye'ye ekonomik yaptırımları kaldırmalı. 61 yıllık Baas rejimi gitti, artık Suriye halkı cezalandırılmamalı.

Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

FİDAN: SURİYE'NİN TERÖR PENÇESİNDEN KURTULMASI ŞART

Fidan ise, "Suriye'nin ayağı kalkması için uluslararası toplum hareket etmeli. Suriye'de altyapının ayağı kalkması için büyük azim gördüm.

PKK/YPG Suriye'yi işgal ediyor. Terör örgütü, Suriye'nin malını çalıyor, terör havzası oluşturmuş. Suriye haklının terör örgütünün pençesinden kurtulması şart" şeklinde konuştu.

TRUMP SORUSU

Fidan bir basın mensubunun ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ile ilgili sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

"Bu Trump'ın ikinci dönemi olacak. Sayın Trump net ve sadece Amerika'nın çıkarlarını esas alıyor. DEAŞ tutukluları konusu çözülürse ABD'ye ihtiyaç yok. Fakat Amerikan sistemi sadece ABD değil başka ülkelerin çıkarlarını da gözetiyor. Sayın Trump buradaki matematiği görüyor. Yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna yaklaşacağını düşünüyorum."