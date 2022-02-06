Samsun Barosu’ndan Atatürk anıtına çelenk

06 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Samsun’da Atatürk Onur Anıtı’na gerçekleştirilen hain saldırıya tepkiler sürüyor. Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Yüksel Yıldıran, baro üyeleri ile birlikte Onur Anıtı’na çelenk sundu.

Anıtın önünde okunan “Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan saldırıya karşı baroların ortak açıklaması” başlıklı bildiride, “Bu hain saldırı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımızı, onun açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmemize vesile olmuştur. Zira Aziz Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlılığı karanlık yüzler tarafından zerrece sarsılamayacak güç ve iradededir. Yapılan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.