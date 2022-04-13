Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin borcu katlanıyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2 milyar TL'yi aşarken CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan ile Saadet Partisi Grup Başkanvekili Hüseyin Kaya, 2021 faaliyet raporuna tepki göstererek, borçlanmaları eleştirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediyenin borcunun 2 milyar 126 milyon TL olduğunu açıkladı. Açıklamada döviz üzerinden borçlanmalarda kurun sabit tutulması dikkat çekti. Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan ile Saadet Partisi Grup Başkanvekili Hüseyin Kaya, 2021 faaliyet raporuna tepki göstererek, borçlanmaları eleştirdi.
Tekcan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun açıklanandan fazla olarak 2 milyar 935 milyon lira olduğunu söyledi. Tekcan, “Kimse bize pembe tablo çizmesin. Borçlarımızda artış var, varlıklarımızda artış yok. Borçların yatırımlara gitmediğini, cari harcamalara gittiğini görmekteyiz. Kur farkından dolayı bütçeye 542 milyon TL yük geldi. 131 milyon TL faiz ödeniyor. Bu borç hiçbir şey yapmasak bile 10 yılda zor ödenir. Büyükşehir felakete doğru gidiyor” şeklinde konuştu.
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