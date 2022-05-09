Samsun Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararlarına rağmen projelerden vazgeçmiyor

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, mahkemelerin verdiği kararlarda “projelerin şehircilik planlamalarına aykırılık teşkil ettiğine” dikkat çekti.

Şener, “Mahkemenin verdiği karara rağmen yeni planlar yapılıyor. Böyle bir dönemi daha önce yaşamadık. İmarlarda sorun varsa mahkeme iptal ediyor. Mahkemeler, şehircilik planlarına aykırı bulduğumuz planlar hakkında iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı veriyor. İmar planları kentlerin ana belleğidir. Uzun vadeli planlanırlar ve değiştirilmeden uygulanırlar. Samsun’da ise kısa vadede planlar yapılıyor. Bunun sonucunda işin içinden çıkılmaz bir durum oluşuyor. Biz şehircilik ilke ve planlamalarına aykırı olarak bulduğumuz projelere yönelik itirazları yapıyor, yargı mücadelesini sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.