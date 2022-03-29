Samsun Cumhuriyet Meydanı'na AVM yapılması için cami yıkılacak

29 Mart 2022 Salı, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) Cumhuriyet Meydanı’nı genişletme projesi adı altında yıkılmasına karar verdiği eski vergi dairesi binasından sonra, sıra bitişiğindeki Site Camisi’ne geldi. Merkez Site Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Miraç Baloğlu, “Bulvar ile alışveriş merkezi birleştirilip caminin yıkılması planlanıyor” diyerek tepki gösterdi.

"MİLLET BAHÇESİ SEVDASI" MI?

SBB, yıllar önce defterdarlık binası olarak da kullanılan 845 metrekare alan üzerindeki 7 katlı eski vergi dairesinin hurda malzemeler karşılığında yıkılması için ihale açtı. Eski vergi dairesine bitişik ve zemin katında 60 işyeri bulunan Site Camisi’nin AKP’li büyükşehir belediyesince yıkılacağına yönelik kent gündemine gelen iddialar tepki çekti. Yıkımı planlanan Site Camisi alanına iki katlı otopark yapılacağını kaydeden Merkez Site Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Miraç Baloğlu, “Burası İslam Vakfı Külliyesi olarak kuruldu. Nasıl Ayasofya Camisi vakıf olarak açıldıysa burası da vakıf olarak Samsun halkının emekleriyle kurulmuştur. Büyükşehir Belediyesi’nin resmiyetin dışında burada herhangi bir fonksiyonu yok” dedi. SBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir ise “Site Camisi özellikle kent turizmi açısından önem arz etmekle birlikte bölgede ibadet imkânı sunan bir camimizdir. Buranın yıkılması durumunda planlanan proje nedir? Millet Bahçesi sevdasına şimdi de Site Camisi mi dahil edilmiştir?” ifadelerini kullandı.