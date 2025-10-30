Cumhuriyet Gazetesi Logo
FETÖ'den aranıyordu... Firari astsubay 'gaybubet evi'nde yakalandı!

FETÖ'den aranıyordu... Firari astsubay 'gaybubet evi'nde yakalandı!

30.10.2025 12:41:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
FETÖ'den aranıyordu... Firari astsubay 'gaybubet evi'nde yakalandı!

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski asker, "gaybubet evi" olarak değerlendirilen ikamette yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay H.E.'yi gaybubet evi olarak kullanıldığı değerlendirilen ikamette yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Hükümlünün yakalandığı ikameti kayıtsız şekilde kiraladıkları belirlenen H.D. ve M.E. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #fetö #Kırıkkale #Gaybubet #astsubay

İlgili Haberler

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
50 ilde FETÖ operasyonu: 286 şüpheli yakalandı!
50 ilde FETÖ operasyonu: 286 şüpheli yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya, "50 ilde FETÖ’ye yönelik son bir aydır polisimiz tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.
32 kentte 'FETÖ' operasyonu: 41 kişi tutuklandı
32 kentte 'FETÖ' operasyonu: 41 kişi tutuklandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 kentte FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 62 şüphelinin yakalandığını; şüphelilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.