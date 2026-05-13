Samsun’da sel felaketi... Hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

Havza ilçesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yerini sele bıraktı. Kentin ortasından geçen derenin taşmasıyla, ilçedeki 4 mahalleyi su bastı.

12 KİŞİ YARALANDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay sırasında hafif şekilde yaralanan ve ekipler tarafından hastaneye kaldırılan 12 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe genelindeki okullardaki eğitime de 1 gün süreyle ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bölgede incelemelerde bulundu.

4 MAHALLEDE HÂLÂ ELEKTRİK YOK

Hasarın boyutu ise, gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar alan araçlar, yıkılan ağaçlar, dükkanların gördüğü zarar dronla görüntülendi. Dört mahallede hâlâ elektrik olmadığı belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, dükkan ve evlerdeki suyun tahliyesi ile ekiplerin çalışmasının devam ettiği aktarıldı.