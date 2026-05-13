Samsun’da sel felaketi... Hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

13.05.2026 11:42:00
Güncellenme:
DHA
Havza ilçesinde yaşanan selin neden olduğu hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. İlçenin son hali ise, dronla görüntülendi.

Havza ilçesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yerini sele bıraktı. Kentin ortasından geçen derenin taşmasıyla, ilçedeki 4 mahalleyi su bastı.

12 KİŞİ YARALANDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay sırasında hafif şekilde yaralanan ve ekipler tarafından hastaneye kaldırılan 12 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe genelindeki okullardaki eğitime de 1 gün süreyle ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bölgede incelemelerde bulundu.

4 MAHALLEDE HÂLÂ ELEKTRİK YOK

Hasarın boyutu ise, gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar alan araçlar, yıkılan ağaçlar, dükkanların gördüğü zarar dronla görüntülendi. Dört mahallede hâlâ elektrik olmadığı belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, dükkan ve evlerdeki suyun tahliyesi ile ekiplerin çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

Samsun Valiliği'nden Havza'daki 'su taşkınına' ilişkin açıklama Samsun Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak sonrası Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına müdahale edildiğini açıkladı. Valilik, herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarı bulunmadığını bildirdi.
Samsun Havza'da eğitime bir gün ara verildi Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Sağanak ve dolu alarmı! Cadde ve sokaklar göle döndü: 12 yaralı Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Samsun, Çankırı, Bolu, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Ankara’da cadde ve sokaklar su altında kalırken, taşan dereler, sürüklenen araçlar ve zarar gören tarım arazileri nedeniyle ekipler bölgelerde çalışma başlattı. Samsun'da 12 kişi yaralandı.