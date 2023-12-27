Samsun'da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Samsun’un Canik ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolunay Soydemirci (27) polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Tolunay Soydemirci’yi, Canik ilçesinde yakaladı.
Soydemirci’nin, hakkında ‘hükümlünün kaçması’, ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından, toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan hükümlü, Emniyet'e götürüldü.
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