Samsun'da 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü S.S., operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:13
Samsun'da 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin saklandığı evi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, S.S.'yi operasyon gözaltına aldı. İşlemler sonrası firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. 


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