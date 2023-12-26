Samsun'da 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:13

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:14

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin saklandığı evi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, S.S.'yi operasyon gözaltına aldı. İşlemler sonrası firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.