Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Esmer idaresindeki 55 YF 231 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde tali yoldan kavşağa giriş yapan Hasan Bektaş’ın kullandığı 55 AU 719 plakalı otomobille çarpıştı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüje savruldu. Kazada otomobil sürücüleri Hasan Bektaş, Mustafa Esmer ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife Esmer yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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