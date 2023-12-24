Samsun'da kuvvetli rüzgar: 12 katlı binanın çatısı uçtu

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 12 katlı binanın çatısı uçtu.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:55
Samsun'da kuvvetli rüzgar: 12 katlı binanın çatısı uçtu
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Kentte saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, etkili oldu. İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi Canpolat Sokak'taki Sönmez Apartmanı'nın çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu.

12 katlı binadan kopan parçalar, sokağa saçıldı.


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