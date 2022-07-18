Samsun'da 27 yaşındaki şahsın cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu

Samsun'da 27 yaşındaki genç evine uzak bir yerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:29
Samsun'da 27 yaşındaki şahsın cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu
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Samsun'un Havza ilçesinin Boyalı Mahallesi Çukurun Doruğu mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Nevzat Yavan'dan haber alamayan yakınları kaybolduğuna dair jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılar arama çalışması sonucu Nevzat Yavan evine uzak bir mesafede ormanlık alanda ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Samsun ceset
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