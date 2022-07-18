Samsun'da 27 yaşındaki şahsın cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu
Samsun'da 27 yaşındaki genç evine uzak bir yerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu.
Samsun'un Havza ilçesinin Boyalı Mahallesi Çukurun Doruğu mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Nevzat Yavan'dan haber alamayan yakınları kaybolduğuna dair jandarmaya ihbarda bulundu.
Yapılar arama çalışması sonucu Nevzat Yavan evine uzak bir mesafede ormanlık alanda ağaca iple asılı halde ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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