Samsun'da 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var...

Samsun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:02

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi önü viyadük üstünde saat 09.45’te, Yiğit Ali S. idaresindeki otomobil önce Mert T.’nin kullandığı otomobile, ardından da İlyas Y. yönetimindeki otomobile çarptı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri ile Olgun Y., Atahan A. ve Yusuf M.M. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #trafik kazası #kaza

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumladı: 'Solskjaer bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak'

Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumladı: 'Solskjaer bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak'
Eski hakemler Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: Verilen kırmızı kartta karar doğru mu?

Eski hakemler Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: Verilen kırmızı kartta karar doğru mu?
İl dışından gelip organize etmiş... Samsun'da ehliyet sınavında 'kopya' girişimine suçüstü

İl dışından gelip organize etmiş... Samsun'da ehliyet sınavında 'kopya' girişimine suçüstü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler