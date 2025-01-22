Samsun'da 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var...
Samsun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi önü viyadük üstünde saat 09.45’te, Yiğit Ali S. idaresindeki otomobil önce Mert T.’nin kullandığı otomobile, ardından da İlyas Y. yönetimindeki otomobile çarptı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri ile Olgun Y., Atahan A. ve Yusuf M.M. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Samsun #trafik kazası #kaza
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