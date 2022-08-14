Samsun'da aç kalan develer sahile indi
Samsun'da başıboş iki deve sahile inerek çöpte yiyecek aradı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi.
Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.
İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan yuttaşlar da ilgi gösterdi.
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