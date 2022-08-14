Samsun'da aç kalan develer sahile indi

14 Ağustos 2022 Pazar, 18:02

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi.

Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.

İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan yuttaşlar da ilgi gösterdi.