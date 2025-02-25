Samsun'da acı olay... Kanser hastası çift sobadan sızan gazdan zehirlendi!
İlkadım ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muharrem Bulut ve Saliha Kütükçü, hayatını kaybetti. Daha önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden yaşlı çiftin kanser hastası olduğu aktarıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Liman Mahallesi Menekşe Sokak'ta acı bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Muharrem Bulut (76) ve Saliha Kütükçü (71), evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Akşam aynı odada yatan ve sobayı dün kurdukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedeni, aynı evde kalan oğulları Alaiddin Bulut (50) tarafından bulundu.
Sabah saatlerinde anne ile babasının yattığı odaya giren Alaiddin Bulut, birini yerde, diğerini ise kanepe hareketsiz yatar halde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Daha önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden yaşlı çiftin kanser hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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