Samsun’da ahır yangını: 7 büyükbaş hayvan öldü

Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:54

Güncelleme: 23.12.2023 - 09:54

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaylar mevkisinde Şevket Ünal’a ait ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ahır ve bitişiğinde bulunan samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

İtfaiyenin müdahalesiyle çevredeki başka ahırlara sıçraması önlenen yangında 40 ton saman kül oldu.