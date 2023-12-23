Samsun’da ahır yangını: 7 büyükbaş hayvan öldü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan öldü.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:54
Samsun’da ahır yangını: 7 büyükbaş hayvan öldü
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Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaylar mevkisinde Şevket Ünal’a ait ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ahır ve bitişiğinde bulunan samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

İtfaiyenin müdahalesiyle çevredeki başka ahırlara sıçraması önlenen yangında 40 ton saman kül oldu.


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