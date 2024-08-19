Samsun'da aile içinde kanlı kavga: Oğlu babasını bıçaklandı
Samsun’un İlkadım ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Mustafa U., eşiyle tartıştıktan sonra oğul Arda U. tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Olayın ardından Arda U. gözaltına alındı. Ağır yaralı Mustafa U., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun 'un İlkadım ilçesinde Arda U., annesiyle tartışan uyuşturucu bağımlısı babası Mustafa U.’yu sırtından ve karnından bıçaklayıp ağır yaraladı. Olayın ardından Arda U., gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Büfe işleten uyuşturucu bağımlısı Mustafa U. ile eşi Fatma U. arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Çiftin kızı Tuğçe U., biber gazı sıkarak babasını uzaklaştırdı. Oğlu Arda U. da babasını alıp başka bir odaya götürdü. Bu sırada Fatma U., KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Fatma U., eve gelen polislere eşinin sakinleştiğini, şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri evden ayrıldı.
Saat 03.00 sıralarında ise bu kez Arda U. ile babası Mustafa U. arasında, annesiyle yaşadığı tartışma nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arda U. babasını sırtından ve karnından bıçaklayıp kaçtı. Çığlıklara uyanan eşi ve kızı, Mustafa U.’yu yerde kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa U., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
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