Samsun'da apartmanın içinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü!
Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan 30 yaşındaki Muradiye T. adlı kadın, ağır yaralandı. Zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Toplu Konutları 185. binada ikamet eden Muradiye T. (30), apartmanın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Muradiye T., sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Muradiye T., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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