Daha önce de ülkücü bir grup darbetmişti: Gazeteci Azim Deniz’e silahlı saldırı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:03

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:03

Olay, saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile Deniz Postası TV kanalının sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi.

Bu sırada kimliği henüz bilinmeyen kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Azim Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, gazeteci Deniz'in evden çıkış anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, arkasından da Deniz'i tabancayla yaralayan şüphelinin takip ettiği görüldü. Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE MHP’Lİ GRUBUN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Enflasyon konusunda eleştirilerde bulunan ve MHP'den istifa eden Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediye Meclis üyesi Sedat Kılınç’a saldıran ülkücü bir grup, canlı yayını basarak gazeteci Azim Deniz’i de darbetmişti.

Yaşananları anlatan gazeteci Azmi Deniz, "Şu anda Deniz Postası TV’de canlı yayında olacaktık. Burada iş insanı ve Kocasinan Belediyesi bağımsız meclis üyesi Sedat Kılınç misafir edecektik. Ülkü Ocakları’na üye yaklaşık 50 kişilik bir grup, stüdyoyu bastı. Stüdyonun içerisinde beni darp ettiler, Sedat Kılınç’ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılınç’ı kaçırdılar. Stüdyodan adam kaçırdılar" ifadelerini kullanmıştı.