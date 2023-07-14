Samsun'da 'arazi' kavgasında dehşet: 2 kız kardeşini öldürdü, 2 kişiyi de ağır yaraladı
Samsun'da miras kalan arazi nedeniyle çıkan kavgada Cavit Aşkın (66), kardeşleri Ayşe Ergen (60) ile Nuran Topal'ı (47) av tüfeğiyle öldürdü, yeğeni ve kadastro görevlisini de ağır yaraladı.
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'nde, iddiaya göre, babalarından miras kalan arazi nedeniyle 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Diğer akrabaların da dahil olduğu kavgada Cavit Aşkın, pompalı tüfekle ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği kız kardeşler Ayşe Ergen, Nuran Topal ve yeğen Murat Ergen (40) ve kadastro görevlisi Mert Işık, ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki kız kardeş, kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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