Samsun’da heyelan: Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.04.2025 - 23:54

Güncelleme: 28.04.2025 - 02:11

Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü.

Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler araçtaki kadını yaralı olarak kurtarırken, eşi ve 2 çocuğunun da kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun.”

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu heyelana ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.

Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.

Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.



Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2025

ANNE KURTARILDI, BABA VE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Valisi Orhan Tavlı heyelanın meydana geldiği olay yerinde açıklamalarda bulunarak, baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vali Tavlı, “Çok büyük geçmiş olsun. Akaryakıt istasyonunda ailemiz araçlarını yıkarken göçük meydana geliyor. Ailemizde 4 kişi mevcut. Annemizi hastaneye sevk ettik, ayaklarında kırıklar var. Göçük altında hiçbir vatandaşımız yok. Hastaneden aldığımız bilgilere göre anne ameliyata alındı. Maalesef baba ve 2 yavrumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah acil şifalar versin. Ailelerimiz Samsun’dan” dedi.