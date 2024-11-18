Samsun’da bacağından vurulan şahıs kan kaybından hayatını kaybetti
Samsun’da silahlı saldırıda bacağından vurulan bir kişi kan kaybından hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Kani Timur Ünal (52) sağ dizinden yaralandı.
Kan kaybeden Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 49 yaşındaki Bora K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: #Samsun #silahlı saldırı #kan kaybı
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