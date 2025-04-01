Samsun'da bıçaklı saldırı: Ağır yaralayıp kaçtı!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:02

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:02

Samsun'un Canik ilçesinde Özkan K. (55) adlı kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Özkan K., sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklı saldırganın kaçtığı, polisin ise olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.