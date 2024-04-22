Samsun'da bir işyeri kundaklandı: 10 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir işyeri kundaklandı, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 22:14
Samsun'da bir işyeri kundaklandı: 10 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden oto galeri olarak kullanılan işyerinin camları sopalarla kırılıp, benzin dökülerek iki otomobil ateşe verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili, K.Ş, C.Ş. ile azmettirici oldukları öne sürülen, O.Ş, Ş.Ş, U.Ş, S.E, Y.F.E, M.T, S.Ü. ve A.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.


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