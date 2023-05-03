Balıkesir'de bir kişi dere yatağında ölü bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Osman Yordam (36) dere yatağında ölü bulundu. Yordam'ın yanında bulunan motosikletiyle köprüden dereye uçarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:39
Balıkesir'de bir kişi dere yatağında ölü bulundu
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Balıkesir Sübeylidere-Burhaniye karayolu altından geçen ve kurumuş olan Karınca Deresi üzerindeki Hacımuharrem Köprüsü altında bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, cesedin 1 çocuk babası Osman Yordam'a ait olduğunu belirledi. Yordam'ın motosikleti de yanında bulundu.

Yordam'ın cansız bedeni savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılıp Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yordam'ın dün akşam saatlerinde motosikletiyle Tahtacı Mahallesi'nden dönerken köprüden uçarak hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Jandarma, Yordam'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 


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