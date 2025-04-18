Samsun'da bir uzman çavuş 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

Samsun’da ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan uzman çavuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir uzman çavuş 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:47

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi’nde durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta bulunan uzman çavuş Ç.Ç. ile Ö.Ş. gözaltına alındı.

1'İ SERBEST KALDI

Yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 300 lira para ele geçirildi. Ö.Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, uzman çavuş Ç.Ç. ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.Ç. mahkemece ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

 


Etiketler: #Samsun #uzman çavuş

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