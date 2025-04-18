Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Bitlis'te özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı, 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Merkez, Ahlat ve Hizan ilçelerinde 3 adrese özel harekat destekli yapılan eş zamanlı baskınlarda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ayrıca dosya kapsamında 14 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 280 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 kilo sıvı sentetik kannabinoid ham maddesi, 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile 17, 39 gram metamfetamin ele geçirildi.
Etiketler: #bitlis #Operasyon #özel harekat #uyuşturucu
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