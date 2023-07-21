Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 07:10

Güncelleme: 21.07.2023 - 07:23

Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında Boğazkesen Caddesi üzerinde toplanan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi ve ara sokaklara doğru yayılmasıyla, grubun içinden bir kişi silahını çekerek Bostaniçi ve Karabaşdere sokaklarında defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu kavgaya karışanlardan 1 kişi silahla, 2 kişi ise darp edilerek yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde, geniş güvenlik önlemleri altında detaylı incelemeler yaptı. Ekipler, yaşanan olayla ilgili çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvurarak inceleme başlattı.